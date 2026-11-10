La piste très surprenante du Bayern Munich pour remplacer Manuel Neuer

Ce n'est pas une page qui va se tourner, mais bien un véritable livre d'histoire qui va se refermer en fin de saison avec la retraite plus que probable de Manuel Neuer. Le gardien de 40 ans a annoncé la fin de son histoire bavaroise, lui qui est arrivé en 2011 et est devenu l'un des portiers les plus marquants passés par le Rekordmeister.

Cette saison sera celle de la transition vers un futur sans Manuel Neuer pour le Bayern Munich, le portier de 40 ans étant titulaire quand il est disponible mais partageant globalement son temps de jeu avec sa doublure Jonas Urbig, arrivé en 2025.

Mais l'été prochain, Neuer, qui arrive en fin de contrat, quittera la Bavière (et devrait a priori prendre sa retraite). Vincent Kompany aura donc besoin d'un renfort d'expérience entre les perches, car le vide laissé par le légendaire gardien allemand arrivé de Schalke 04 en 2011 sera difficile à combler.

Selon Sky Germany, le Bayern Munich aurait identifié plusieurs candidats pour succéder à leur capitaine. Tous sont allemands, et tous très expérimentés. Oliver Baumann (36 ans), gardien de Hoffenheim, est la priorité du club : 13 fois international allemand et présent au Mondial, il compte 532 matchs de Bundesliga.

Bernd Leno (34 ans), titulaire avec Fulham et qui compte 304 matchs pour le Bayer Leverkusen ainsi que 125 pour Arsenal, est l'autre nom évoqué. Il connaît lui aussi très bien la Bundesliga et compte 9 caps en équipe d'Allemagne.

Une drôle de rédemption pour Loris Karius ?

Mais le nom le plus surprenant de cette liste est celui de ... Loris Karius (33 ans). L'actuel portier de Schalke 04 a connu une carrière très mouvementée : grand espoir du football allemand, il quitte Mayence en 2016 pour Liverpool, mais vit un cauchemar en finale de la Ligue des Champions en 2018 avec deux énormes erreurs qui lui auront longtemps collé à la peau.





Karius a désormais laissé ce passé derrière lui et a retrouvé son meilleur niveau d'abord à Newcastle puis, surtout, à Schalke 04 qu'il rejoint en 2025. Après avoir aidé les Konigsbauen à retrouver l'élite allemande, il réalise une bonne saison en Bundesliga, et pourrait donc réagir l'un des come-back les plus inattendus de ces dernières années vers le sommet du football mondial.