Coupe de la Ligue: le PSG, sans Meunier, mais sans problème,

Le PSG n'a pas tremblé pour valider son billet pour les quarts de finales de la Coupe de la Ligue française.

En déplacement au Mans, pensionnaire de Ligue 2, le PSG n'a pas souffert en Coupe de la Ligue ce soir. Sans Thomas Meunie, resté sur le banc, ce sont les remplaçants habituels qui ont fait la différence en début de match: Sarabia et Choupo-Moting ont inscrit les deux premiers buts.

Killian Mbappé et Angel Di Maria ont terminé le travail et c'est Harrisson Manzala qui a sauvé l'honneur pour les visités (1-4). Le tirage au sort a été effectué dans la foulée des rencontres du soir: le PSG recevra Saint-Etienne en quart de finale. Les autres affiches opposeront Reims à Strasbourg, Lyon à Brest, et Lille à Amiens.