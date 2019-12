Hugo Broos : "J'entends parler de Benteke et Batshuayi au Club de Bruges"

Le Club de Bruges devrait se renforcer durant le prochain mercato hivernal qui ouvrira ses portes le 1er janvier prochain.

Un nouvel attaquant est la priorité du Club de Bruges cet hiver. Et selon Hugo Broos, cela est nécessaire voire même urgent. "De quoi le Club de Bruges a-t-il besoin? Un buteur de haut niveau", explique l'ancien coach des Gazelles à Het Nieuwsblad. "Avec David Okereke, je pensais qu'ils l'avaient trouvé. Le Nigérian a effectué un début de saison canon avant de s'éteindre", a souligné l'ancien directeur sportif et coach d'Ostende.

"J'entends des rumeurs ces derniers jours parmi lesquels se retrouvent les noms de Benteke et Batshuayi. Si le Club réalisait de tels transferts, ce serait énorme mais il tuerait la compétition belge en quelque sorte", précise Broos. "Bruges a toujours eu les meilleurs attaquants du championnat : Amokachi, Bacca, Spehar, Stanic, Wesley..Et maintenant ? Tau et Dennis sont des ailiers et non des buteurs", a conclu l'ancien coach des Brugeois.

Attirer Batshuayi et Benteke en Venise du Nord ne sera pas une mince affaire mais les Blauw en Zwart sont ambitieux et l'ont prouvé cet été avec le transfert de Simon Mignolet...