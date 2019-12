Mais qui est Minamino, la nouvelle recrue de Liverpool?

Alors que Erling Håland attise des convoitises de partout en Europe, Takumi Minamino est le premier salzbourgeois à quitter le nid. Le joueur japonais de 24 ans intéressait particulièrement Jürgen Klopp.

Takumi Minamino est le premier transfert hivernal des Reds. Jürgen Klopp n'a pas tarit d'éloge envers son nouveau joueur.

"C’est une nouvelle fabuleuse, une merveilleuse signature. Nous en sommes vraiment très contents. Takumi est un joueur très rapide, très intelligent, il trouve de l’espace entre les lignes. Il est courageux avec le ballon, mais aussi courageux sans le ballon - un vrai joueur d’équipe."

Mais qui est réellement ce Takumi Minamino ?

Début professionnel

À l'âge de 16 ans, il a obtenu son premier contrat pro dans le club japanois du Cerezo Osaka. Il a cependant effectué ses débuts avec le club qu'en novembre 2012, à 17 ans. Il évolue à ses débuts comme avant-centre, mais il va vite être repositionné sur l'aile gauche. Son premier but en tant que professionnel date du 6 juillet 2013 face au Júbilo Iwata. Avant son départ pour Salzbourg en janvier 2015, il a disputé 85 matchs pour le club japonais avec 17 buts et 9 assists à la clé.

Elément essentiel de Salzbourg

Salzbourg n'a pas dû casser sa tirelire pour s'attacher ses services en 2015. C'est le moins que l'on puisse dire. Arrivé pour 800.000 euros d'Osaka, il va s'imposer rapidement. Il dispute ses premières minutes en tant que titulaire pour le club autrichien le 14 février 2015 face au Wiener Neustadt.

Il a inscrit ses deux premiers buts en Bundesliga autrichienne lors de la victoire du RB Salzbourg 1-4 face à Admira Wacker. Il a également délivré un assist dans la rencontre. Une performance cinq étoiles qui a fait de lui un titulaire récurrent et bientôt indéboulonnable, à Salzbourg. C'est un joueur extrêmement versatile. Il a été utilisé en tant qu'aillier, comme buteur ou encore comme milieu offensif. Une polyvalence essentielle pour pouvoir s'imposer chez les Reds.

Lors de ses quatre saisons et demi passées à Salzbourg, il a participé à 199 rencontres, inscrit 64 buts et délivré 44 assists. Il est également international japonais depuis le 13 octobre 2015 avec 22 matchs et 11 buts inscrits. Cette saison son bilan est remarquable, 22 matchs, 9 buts et 11 passes décisives ( dont 2 buts et 3 assists en LDC ). Il a pratiquement été décisif lors de chaque match de son équipe cette saison.

Troisième japonais en Premier League

Le nombre de joueurs japonois évoluant en Premier League se compte sur les doigts d'une main. Takumi Minamino rejoint Maya Yoshida ( défenseur de Southampton ) ainsi que Yoshinori Muto ( attaquant de Newcastle ), dans la catégorie dees joueurs provenant du pays du soleil levant, évoluant actuellement en Premier League.