Peter Zulj et Michel Vlap déterminants : Franky Vercauteren explique ses choix

Peter Zulj et Michel Vlap étaient sans doute les deux surprises concoctées par Franky Vercauteren au coup d'envoi d'Anderlecht-Genk, les deux hommes sont sortis du lot, dimanche, sur la pelouse du Parc Astrid.

Peter Zulj titularisé pour la première fois depuis fin septembre, Michel Vlap qui restait sur une prestation assez moyenne contre Bruges... Et pourtant, Franky Vercauteren n’a pas hésité. "Il y avait des choix à faire et on est parti du principe qu’il fallait trouver les garçons qui étaient les plus efficaces en zone offensive", raconte le coach du Sporting.

Il y avait peut-être des raisons de ne pas mettre Michel, mais il y avait aussi des raisons de lui donner une autre chance.

L’Autrichien et le Néerlandais se sont imposés d’eux-mêmes dans l’esprit de leur entraîneur: "Peter Zulj par ses passes et sa capacité à donner de bons ballons arrêtés ou à frapper à distance, Michel Vlap par sa capacité à pénétrer dans le rectangle et à mettre la balle au fond. C’est pour ça qu’on les a choisis."

Choix payants, car les deux hommes ont brillé contre Genk. "Je sais que Michel n’avait pas été super lors du dernier match. Il faut donner plus qu’une opportunité à un joueur. Il y avait peut-être des raisons pour ne pas le titulariser, mais il y avait aussi plein de raisons de lui donner une nouvelle chance et ça nous a réussi dimanche soir", conclut Franky Vercauteren.