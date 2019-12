Antonio Rüdiger et le racisme de quelques supporters des Spurs : "Quand ces absurdités cesseront-elles ?"

Les deux clubs londoniens ont immédiatement condamné les cris de singes entendus ce dimanche. Tottenham a déclaré mener une enquête avec la police pour identifier les auteurs et aller jusqu’à les interdire à vie de stade.

Malgré la victoire des Blues, Antonio Rüdiger était plus qu’attristé ce dimanche soir sur son compte Twitter : « C'est très triste de voir du racisme dans un match de football, mais je pense que c'est très important d'en parler en public. Sinon, ce sera encore oublié dans quelques jours ».

L’Allemand sait faire la part des choses et se montre reconnaissant envers la solidarité reçue de la majorité des supporters, des deux clubs et des joueurs : "Je ne veux pas impliquer Tottenham dans son ensemble dans cette situation, car je sais que seuls quelques idiots ont été les contrevenants. Dans un terrain de football aussi moderne que le stade de Tottenham, avec des dizaines de caméras de télévision et de sécurité, il doit être possible de les trouver et de les punir par la suite. Si ce n'est pas le cas, il doit y avoir eu des témoins dans le stade qui ont vu et entendu l'incident. C'est vraiment dommage que le racisme existe encore en 2019. Quand ces absurdités cesseront-elles ?".

I really hope that the offenders will be found and punished soon, and in such a modern football ground like the Tottenham Hotspur Stadium with dozens of TV and security cameras, it must be possible to find and subsequently punish them. (3/4)