Ballon d'or : Un Virgil Van Dijk déçu évoque sa discussion avec Lionel Messi

Seulement deuxième au classement du Ballon d'Or 2019, l'international néerlandais (28 ans, 17 matchs et 3 buts en Premier League cette saison) n'a pas caché sa déception.

Malgré sa déception quant au fait de ne pas avoir remporté le prestigieux trophée, Virgil Van Dijk a évoqué sa discussion avec le vainqueur Lionel Messi.

"J'étais un peu déçu. J'ai décidé que j'irais quand même à la cérémonie et finalement, c'était une super soirée", a raconté le Néerlandais au Daily Mirror. "Je considère toujours que c'est une grande réussite d'être là avec les plus grandes icônes du football mondial. J'ai parlé à Messi pendant la soirée. Ce n'était pas la plus longue des conversations parce qu'il ne parle pas beaucoup anglais. Mais c'était suffisant pour que je comprenne que le respect entre nous fonctionnait dans les deux sens", a souligné le joueur de Liverpool.