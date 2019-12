Franco Antonucci, le Diablotin qui monte en puissance aux Pays-Bas

Grande promesse à Anderlecht, le petit médian était parti à l'Ajax avant de tenter sa chance à Monaco pour percer au niveau pro. C'est finalement aux Pays-Bas qu'il dispute sa première saison en équipe première, en deuxième division.

Ce choix de rejoindre Volendam en prêt en fin de mercato pouvait surprendre, mais le Carolo de 20 ans saisit cette opportunité à pleines mains. Alors qu'il aurait pu rejoindre le Cercle comme de nombreux Monégasques, il avait préféré retourner près d'Amsterdam, comme il nous l'avait expliqué.

Le bon choix au vu des dynamiques actuelles. Et si le petit club néerlandais est grimpé à la quatrième place du championnat, c'est en partie grâce au jeune belgo-italien. Avec Antonucci sur le terrain, c'est sept victoires, un nul et deux défaites, dont une qui était déjà décidée avant sa montée.

Et en moins de huit rencontres complètes au niveau du temps de jeu, il a eu le temps de marquer cinq fois et de délivrer trois assists. C'est même trois buts et trois assists sur les quatre dernières joutes.

Francesco mêle les beaux gestes à l'efficacité. Au niveau de diverses statistiques (principalement dans les créations d'occasions), il est l'un des meilleurs joueurs du championnat de D2 néerlandaise. Cette montée en puissance devra être confirmée dans les prochains mois avant de passer un palier supplémentaire.