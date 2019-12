Le coup de mou de l'Excel : "C'est notre point fort, mais on ne l'a pas montré contre Malines"

Une dernière prestation sans relief et une défaite indiscutable: les Hurlus avaient espéré terminer l'année 2019 sur une meilleure note.

Il a manqué beaucoup de choses à Mouscron pour espérer titiller Malines. Et les joueurs et le staff en étaient conscients à l’issue de la rencontre. "On savait qu’il faudrait gagner les duels et les deuxièmes ballons, mais on ne l’a pas assez fait", commente Eric Deleu.

On a manqué d'agressivité et de justesse technique.

"Il nous a manqué notre fighting spirit et notre mental. D’habitude, ce sont nos points forts, mais là, on ne l’a pas vu." Un avis partagé par Benjamin Van Durmen. "On n’a pas montré assez d’engagement et on s’est réveillé beaucoup trop tard pour pouvoir espérer quelque chose."

"Je ne sais pas trop l’expliquer, parce que j'avais l'impression qu'on était assez frais et qu'on avait bien préparé ce match. Mais on a manqué d’agressivité et de justesse technique, et je ne sais pas pourquoi", conclut le médian mouscronnois. La trêve fera sans doute du bien aux Hurlus qui ont, aussi, été pas mal touchés par les blessures en cette fin d’année.