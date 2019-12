Les enchères sont terminées pour les maillots de D1B : voici le Top 10

Il vous reste un peu moins de trois jours pour vous procurer un maillot d'un joueur de D1A et faire une bonne action.

En cette fin d'année, la Pro League proposait une vente aux enchères des maillots portés par les joueurs de nos clubs pros. L'argent sera reversé à Younited Belgium.

Pour la D1B, les ventes ont été cloturées vendredi soir. Un montant record de 26.427€ a été récolté. C'est le médian autrichien du Beerschot Raphael Holzhauser (500 euros) qui a rapporté la plus belle somme. Le club anversois, leader de la deuxième période, a également permis de récolter le montant le plus élevé (5.171 euros). Westerlo (3.798 euros) et le Sporting Lokeren (3.531 euros) complètent le podium.



La vente aux enchères des maillots de la Jupiler Pro League et des expériences et articles spéciaux se poursuit jusqu'au 30 décembre à 21 heures. Envie de jouer au golf avec Wesley Sonck ou de donner le coup d'envoi du match au sommet Standard de Liège - Club Bruges, grâce à VOO Sport ? Tentez votre chance dès maintenant !



Top-10 Proximus League:

Raphael Holzhauser (Beerschot V.A.) - 500

Siemen Voet (KSV Roeselare) - 400

Berke Özer (KVC Westerlo) - 364

Pierre Bourdin (Beerschot V.A.) - 346

Killian Overmeire (Sporting Lokeren) - 340

Ruben Seigers (Beerschot V.A.) - 315

Adrien Saussez (Royale Union St.-Gilloise) - 304

Jelle Van Damme (Sporting Lokeren) - 300

Mike Vanhamel (Beerschot V.A.) - 299

Jorn Vancamp (Beerschot V.A.) - 291