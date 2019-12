Manchester United l'emporte à Burnley et dépasse Tottenham au classement

Après sa belle victoire contre Newcastle United, Manchester se déplaçait à Burnley et a enchaîné.

Le match nul de Tottenham contre Norwich permettait à Manchester United de dépasser les Spurs au classement et les Red Devils ne se sont pas faits prier en déplacement à Burnley. Au terme d'une première période âpre mais pauvre en occasions, Anthony Martial ouvrait ainsi le score à Turf Moor (0-1).

En seconde mi-temps, Manchester United réussira une première depuis 15 matchs en Premier League : conserver le zéro derrière. Mieux : Marcus Rashford, encore une fois en fin de mi-temps, fera 0-2 dans les arrêts de jeu pour sceller la victoire mancunienne. Manchester United n'est plus qu'à un point du top 4 et de Chelsea (et à 7 points du podium et du rival City).