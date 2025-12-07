"Tu peux lui envoyer" : un jeune talent belge fait passer un message à Rudi Garcia

Mika Godts, l'ancien talent d'Anderlecht et de Genk, a été élu Talent du Mois Johan Cruijff en Eredivisie.

En novembre, Mika Godts a inscrit trois buts et délivré une passe décisive pour l’Ajax. "Je n’y pensais pas, mais c’est chouette", réagit-il auprès d’ESPN. "Je pense que je suis en forme."

Lors de la remise du prix, il a parlé avec Kraay, qui l’avait complimenté en Keuken Kampioen Divisie. "Toute ma famille t’adore. Ma femme aussi. Depuis que tu as dit tout ça."

Mika Godts espère que Rudi Garcia le remarquera

Godts est fier de cette récompense et dit que ça lui donne beaucoup de confiance. "Ça fait du bien d’être apprécié comme ça", dit-il en souriant. "Ça me motive à faire encore mieux."

Il a évoqué avec humour une possible sélection chez les Diables Rouges. Kraay lui a demandé s’il fallait envoyer ses actions au sélectionneur Rudi Garcia. "Tu peux lui envoyer, c’est plus professionnel", rigole Godts. "Il faut que ce soit toi qui lui expliques ce que je fais ici."

Cette récompense prouve que Godts marque les esprits en Eredivisie et qu’il veut avancer vers l’équipe nationale. "C’est une belle récompense pour tout le travail", dit-il. Godts avait refusé plusieurs convocations avec les Espoirs.