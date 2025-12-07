Nilson Angulo a la cote en Premier League !

Nilson Angulo réalise la meilleure saison de sa carrière jusqu'à présent et sans surprise, cela signifie qu'il est désormais très suivi.

Nilson Angulo est dans ce qu'on pourrait appeler la saison de la confirmation à Anderlecht. Longtemps pointé du doigt pour son inconstance, l'Equatorien profite de la "méthode Hasi" pour peaufiner son football et faire la différence, avec déjà 3 buts et surtout 7 passes décisives cette saison.

Résultat : avec une Coupe du Monde en fin de saison, le RSC Anderlecht peut espérer décrocher le pactole pour Angulo, qui intéresse déjà de nombreux clubs. D'après le média anglais TeamTalk, plusieurs clubs de Premier League suivraient son cas de près.

Ainsi, Tottenham, Manchester United mais aussi Brentford, Brighton & Hove Albion et Leeds United auraient noté les performances d'Angulo avec intérêt. Plusieurs d'entre eux auraient fait le déplacement pour le derby de Bruxelles, lors duquel l'Equatorien a inscrit un superbe but.

Angulo aussi suivi en Espagne et au Portugal

Cet intérêt venant de l'étranger pour Anguilo n'est pas nouveau. Dès l'été dernier, et avant son explosion, il était mentionné comme une piste potentielle notamment en Espagne et au Portugal, mais le RSCA avait décliné notamment une offre assez importante de Villarreal.

Nilson Angulo est encore sous contrat jusqu'en 2029 avec Anderlecht, qui aura donc la main dans les négociations cet hiver. Un départ paraît très peu probable.