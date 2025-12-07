Une légende du Real Madrid choque le football mexicain

Johan Walckiers
Muzamel Rahmat et Johan Walckiers
Commentaire
Une légende du Real Madrid choque le football mexicain
Photo: © photonews

Sergio Ramos a disputé son dernier match avec Monterrey. L'ancien défenseur du Real Madrid et du PSG a annoncé la nouvelle samedi soir à la télévision mexicaine.

Sergio Ramos met un terme à sa saison après l’élimination de Monterrey en demi-finales du tournoi Apertura, la première partie du championnat mexicain. Il ne participera pas à la deuxième partie, la Clausura, qui débute en janvier. "J’ai joué mon dernier match", a-t-il déclaré après la défaite contre Toluca.

Les médias mexicains avaient rapporté la semaine dernière qu'il n'allait pas prolonger son aventure. Le défenseur avait laissé entendre qu’il serait ouvert à un retour en Europe, avec l’espoir de retrouver l’équipe d’Espagne pour la Coupe du monde.

Sergio Ramos veut retourner en Europe

À Monterrey, il a disputé 27 matchs et marqué six buts. "L’été dernier, Ramos a participé à la coupe du monde des clubs aux États-Unis.

Ramos s’est fait un nom au Real Madrid entre 2005 et 2021, où il a remporté de nombreux trophées : cinq titres de champion d’Espagne, deux Coupes d’Espagne, quatre Ligues des champions et quatre Coupes du monde des clubs.

Au PSG, il a ajouté deux titres de champion de France à son palmarès. Avec l’Espagne, il a été sacré champion d’Europe à deux reprises (2008 et 2012) et champion du monde en 2010.

Commentaire
