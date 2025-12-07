Imbattables : Le Bayern Munich de Vincent Kompany fait vivre un cauchemar à Stuttgart

Muzamel Rahmat
| Commentaire
Imbattables : Le Bayern Munich de Vincent Kompany fait vivre un cauchemar à Stuttgart

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Avec un Olise brillant et un Kane en feu, le Bayern a déroulé à Stuttgart et a de nouveau confirmé sa domination en Bundesliga.

Le Bayern Munich de Vincent Kompany continue de marcher sur la Bundesliga. À Stuttgart, les Bavarois ont imposé leur rythme du début à la fin, ne laissant aucun espace à l’adversaire.

Personne pour arrêter le Bayern en Bundesliga

Michael Olise s’est illustré dès le début du match. Il a servi Konrad Laimer sur l’action qui a lancé le Bayern. Le Français a été efficace toute la rencontre.

En deuxième période, le Bayern a haussé le rythme et a pris le large. Harry Kane, toujours aussi efficace, a doublé la mise avant de poursuivre son récital. L'Anglais est le meilleur buteur de l'équipe avec 17 buts en championnat.

La tâche est devenue plus compliquée pour les locaux après l’expulsion d’Assignon. À dix, Stuttgart n’a pu que subir l’orage bavarois. Stanisic a inscrit le quatrième but, avant que Kane ne termine le match avec un triplé. 0-5 score final.

Le Bayern version Kompany survole la Bundesliga. Pour l’instant, aucun adversaire n’a réussi à arrêter les Munichois. En 13 matchs de championnat, ils comptent 12 victoires et un seul match nul.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Bundesliga
Bundesliga Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Bayern Munich
VFB Stuttgart
Vincent Kompany

Plus de news

Une légende du Real Madrid choque le football mexicain

Une légende du Real Madrid choque le football mexicain

13:00
Alerte rouge à Anfield : Mohamed Salah secoue Liverpool et ses fans

Alerte rouge à Anfield : Mohamed Salah secoue Liverpool et ses fans

12:40
Où était-il passé ? Après des mois dans l'ombre, il refait surface avec l'équipe réserve d'Anderlecht

Où était-il passé ? Après des mois dans l'ombre, il refait surface avec l'équipe réserve d'Anderlecht

12:00
"Tu peux lui envoyer" : un jeune talent belge fait passer un message à Rudi Garcia

"Tu peux lui envoyer" : un jeune talent belge fait passer un message à Rudi Garcia

11:30
Son coach confirme la mauvaise nouvelle : un Diable Rouge rechute quelques jours après sa blessure

Son coach confirme la mauvaise nouvelle : un Diable Rouge rechute quelques jours après sa blessure

11:00
🎥 La veste qui vole : Charles De Ketelaere craque complètement à Vérone

🎥 La veste qui vole : Charles De Ketelaere craque complètement à Vérone

10:30
"On s'est fait voler" : La Gantoise crie à l'injustice face à l'Union Saint-Gilloise.

"On s'est fait voler" : La Gantoise crie à l'injustice face à l'Union Saint-Gilloise.

09:34
Malines veut prendre sa revanche : Rik De Mil annonce un match sous haute tension

Malines veut prendre sa revanche : Rik De Mil annonce un match sous haute tension

10:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 07/12: Angulo

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 07/12: Angulo

08:40
Plusieurs boycotts ce dimanche en Pro League : les supporters visiteurs mécontents

Plusieurs boycotts ce dimanche en Pro League : les supporters visiteurs mécontents

08:20
Un début de crise au Club de Bruges ? Nicky Hayen est très inquiet

Un début de crise au Club de Bruges ? Nicky Hayen est très inquiet

09:00
1
Nilson Angulo a la cote en Premier League !

Nilson Angulo a la cote en Premier League !

08:40
Wilmots, Leekens et les Bayat : un premier Belgique-Iran qui ne manquera pas de connections

Wilmots, Leekens et les Bayat : un premier Belgique-Iran qui ne manquera pas de connections

08:00
🎥 Une main évidente pour lancer l'Union vers l'égalisation ? Kevin Mac Allister et David Hubert répondent Réaction

🎥 Une main évidente pour lancer l'Union vers l'égalisation ? Kevin Mac Allister et David Hubert répondent

07:20
2
Un bon groupe ? Youri Tielemans réagit au tirage au sort : "Nous sommes confiants"

Un bon groupe ? Youri Tielemans réagit au tirage au sort : "Nous sommes confiants"

07:40
Tous les Belges vernis ? Hugo Broos aussi se réjouit de son tirage

Tous les Belges vernis ? Hugo Broos aussi se réjouit de son tirage

07:00
Du bonheur à l'Union au cauchemar en Allemagne

Du bonheur à l'Union au cauchemar en Allemagne

23:30
Pourquoi Senne Lammens répète le même rituel avant chaque match

Pourquoi Senne Lammens répète le même rituel avant chaque match

06:00
Bruges tremble : Saint-Trond dépasse les Blauw & Zwart, Anderlecht peut même les éjecter du podium !

Bruges tremble : Saint-Trond dépasse les Blauw & Zwart, Anderlecht peut même les éjecter du podium !

23:00
D1 ACFF : Tubize-Braine laisse la porte ouverte à Mons, Virton écrase les U23 du Standard

D1 ACFF : Tubize-Braine laisse la porte ouverte à Mons, Virton écrase les U23 du Standard

22:40
🎥 Ivan Leko hors de lui au Parc Duden : "L'arbitre est venu me voir pour s'excuser...Vous vous rendez compte ?" Réaction

🎥 Ivan Leko hors de lui au Parc Duden : "L'arbitre est venu me voir pour s'excuser...Vous vous rendez compte ?"

22:00
1
Challenger Pro League : coup d'arrêt pour les Francs Borains, le RWDM n'y arrive toujours pas

Challenger Pro League : coup d'arrêt pour les Francs Borains, le RWDM n'y arrive toujours pas

22:20
Ca n'aura pas tardé : voici où les Diables Rouges devraient loger durant la Coupe du Monde

Ca n'aura pas tardé : voici où les Diables Rouges devraient loger durant la Coupe du Monde

21:40
1
Onur Cinel frustré après Cercle - Standard : "Peut-être qu'il faut être la moins bonne équipe pour gagner" Interview

Onur Cinel frustré après Cercle - Standard : "Peut-être qu'il faut être la moins bonne équipe pour gagner"

21:00
Match référence pour Florucz, Ait El Hadj décevant : les notes de l'Union contre Gand

Match référence pour Florucz, Ait El Hadj décevant : les notes de l'Union contre Gand

21:20
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 06/12: Diouf

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 06/12: Diouf

20:20
Si les Diables Rouges finissent premiers de leur groupe, les supporters (et l'Union Belge) pourront dire merci

Si les Diables Rouges finissent premiers de leur groupe, les supporters (et l'Union Belge) pourront dire merci

20:40
Roef aura tout arrêté ou presque : l'Union sauve les meubles mais rit jaune (et bleu)

Roef aura tout arrêté ou presque : l'Union sauve les meubles mais rit jaune (et bleu)

20:11
Le RFC Liège reste ferme : voici le montant demandé par les Sang & Marine pour leur pépite

Le RFC Liège reste ferme : voici le montant demandé par les Sang & Marine pour leur pépite

20:20
Vincent Euvrard soulagé après le succès du Standard : "C'était la grande différence entre nous et le Cercle" Interview

Vincent Euvrard soulagé après le succès du Standard : "C'était la grande différence entre nous et le Cercle"

19:40
1
"Cela a fait mal à beaucoup de gens" : le grand moment approche pour l'Antwerp

"Cela a fait mal à beaucoup de gens" : le grand moment approche pour l'Antwerp

20:00
Donald Trump crée la surprise pendant le tirage de la Coupe du monde : "Ça n'a aucun sens"

Donald Trump crée la surprise pendant le tirage de la Coupe du monde : "Ça n'a aucun sens"

19:20
Trois joueurs à sortir du lot, deux en échec : les notes du Standard après le succès au Cercle de Bruges Analyse

Trois joueurs à sortir du lot, deux en échec : les notes du Standard après le succès au Cercle de Bruges

18:40
À vos agendas : voici les horaires (et villes) de chaque match des Diables Rouges à la Coupe du Monde

À vos agendas : voici les horaires (et villes) de chaque match des Diables Rouges à la Coupe du Monde

18:59
Dans la douleur en fin de match, le Standard s'impose au Cercle et grimpe provisoirement dans le top 6

Dans la douleur en fin de match, le Standard s'impose au Cercle et grimpe provisoirement dans le top 6

18:02
"Notre groupe est peut-être le plus difficile" : la France moins chanceuse que la Belgique !

"Notre groupe est peut-être le plus difficile" : la France moins chanceuse que la Belgique !

18:20

Plus de news

Les plus populaires

Bundesliga

 Journée 13
FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 0-1 B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach
1. FC Cologne 1. FC Cologne 1-1 FC St. Pauli FC St. Pauli
FC Augsburg FC Augsburg 2-0 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen
1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim 2-1 Freiburg Freiburg
VFB Stuttgart VFB Stuttgart 0-5 Bayern Munich Bayern Munich
Wolfsburg Wolfsburg 3-1 Union Berlin Union Berlin
RB Leipzig RB Leipzig 6-0 Eintracht Francfort Eintracht Francfort
Hambourg Hambourg 15:30 Werder Brême Werder Brême
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 17:30 Hoffenheim Hoffenheim
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved