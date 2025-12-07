Imbattables : Le Bayern Munich de Vincent Kompany fait vivre un cauchemar à Stuttgart

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Avec un Olise brillant et un Kane en feu, le Bayern a déroulé à Stuttgart et a de nouveau confirmé sa domination en Bundesliga.

Le Bayern Munich de Vincent Kompany continue de marcher sur la Bundesliga. À Stuttgart, les Bavarois ont imposé leur rythme du début à la fin, ne laissant aucun espace à l’adversaire.

Personne pour arrêter le Bayern en Bundesliga

Michael Olise s’est illustré dès le début du match. Il a servi Konrad Laimer sur l’action qui a lancé le Bayern. Le Français a été efficace toute la rencontre.

En deuxième période, le Bayern a haussé le rythme et a pris le large. Harry Kane, toujours aussi efficace, a doublé la mise avant de poursuivre son récital. L'Anglais est le meilleur buteur de l'équipe avec 17 buts en championnat.

La tâche est devenue plus compliquée pour les locaux après l’expulsion d’Assignon. À dix, Stuttgart n’a pu que subir l’orage bavarois. Stanisic a inscrit le quatrième but, avant que Kane ne termine le match avec un triplé. 0-5 score final.

Le Bayern version Kompany survole la Bundesliga. Pour l’instant, aucun adversaire n’a réussi à arrêter les Munichois. En 13 matchs de championnat, ils comptent 12 victoires et un seul match nul.