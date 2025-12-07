🎥 La veste qui vole : Charles De Ketelaere craque complètement à Vérone

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

L'Atalanta a perdu 3-1 sur le terrain du Hellas Vérone, une équipe qui n'avait gagné aucun match. Pour Charles De Ketelaere, la soirée a été très difficile.

À Vérone, dans un stade plongé dans le brouillard, l’Atalanta s’est retrouvée menée 2-0 à la pause après des buts de Rafik Belghali et Giovane. Les Bergamasques ont couru derrière le score toute la première période.

Juste après la pause, l’Atalanta a eu une belle occasion de revenir. Charles De Ketelaere s’est présenté devant le but, mais Montipò a réussi à sortir le ballon sur la ligne. La VAR a confirmé que ça s’était joué à quelques centimètres.

Grosse frustation du Diable Rouge

À vingt minutes de la fin, De Ketelaere a cédé sa place à Samardzic. Il n’a pas caché sa déception, jetant la veste qu’on lui donnait avant de s’asseoir sur le banc. Et juste après sa sortie, l’Atalanta a encaissé un nouveau coup dur.

À peine une minute plus tard, Antoine Bernede a inscrit le 3-0 pour l’Hellas Vérone. L’Atalanta a fini par marquer grâce Gianluca Scamacca. Trop tard pour revenir au score.

Avec cette quatrième défaite de la saison, l’Atalanta tombe à la douzième place de Serie A. L’Hellas Vérone signe sa première victoire et quitte la dernière place au profit de la Fiorentina.