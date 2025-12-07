Son coach confirme la mauvaise nouvelle : un Diable Rouge rechute quelques jours après sa blessure

Leandro Trossard a encore ressenti une gêne contre Aston Villa. Buteur puis blessé, le Belge a dû sortir à quelques minutes de la fin.

Touché contre le Bayern en Ligue des champions, Leandro Trossard avait dû quitter le terrain après un peu plus de 30 minutes. Malgré cette alerte, il était de retour ce samedi avec Arsenal contre Aston Villa en Premier League.

Entré après la pause, le Diable Rouge a remis son équipe dans le match. Son but a permis aux Gunners d’égaliser, sous les yeux d’Amadou Onana et de Youri Tielemans.

Une rechute ?

À quelques minutes du terme, Trossard s’est de nouveau arrêté et a demandé à sortir. Il a quitté le terrain tête basse, gêné. Dans le temps additionnel, Aston Villa a inscrit le 2-1. Un double coup dur pour Arsenal.

Après le match, Mikel Arteta a confirmé que Trossard avait ressenti une gêne. "Il a été vraiment bon, mais il revenait tout juste de blessure et il recommençait à souffrir, alors nous avons dû le changer", a expliqué l’entraîneur espagnol.

Lire aussi… 🎥 À peine monté au jeu, Leandro Trossard égalise dans un match au sommet en Premier League›Arteta a pointé du doigt le calendrier très chargé. "On n’a jamais eu un calendrier aussi lourd. Les joueurs ne sont pas des machines", a-t-il ajouté.