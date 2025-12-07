Anderlecht attendu au tournant par un enfant de la maison : "Peut-être le moment idéal pour les surprendre"

Amando Lapage retrouve Anderlecht avec Westerlo. Il espère bien être sur le terrain face à ses anciennes couleurs.

Formé à Anderlecht depuis ses huit ans, Amando Lapage a quitté le Sporting l'hiver dernier. Barré par la concurrence en équipe première, il a rejoint Westerlo. Mais il n'y joue que très peu, au grand regret de son grand-père Paul Van Himst. "Je dois plus lui remonter le moral que l’inverse", explique-t-il au Nieuwsblad.

"L'an dernier, j'ai pu jouer un peu en Playoffs. L'objectif était de gagner une place de titulaire cette année. Ce n'était pas toujours facile, mais j'ai continué à m'entraîner dur". Ses efforts ont finir par payer. Le défenseur de 21 ans a disputé les 90 minutes de la rencontre face à Dender le weekend dernier.

Enfin lancé ?

Il espère désormais enchaîner, à commencer par le match de cette après-midi : "J’ai vraiment hâte de jouer ce match. Tout le monde m'en parle. Il y a évidemment le fait que Papy est une légende à Anderlecht, le Sporting signifie énormément pour moi.

Lapage y a passé 13 ans : "C'est le club qui m'a formé, je suis allé voir des matchs de Champions League quand j'étais jeune, j'ai fait mes débuts en équipe première". Il avait en effet débuté un match avec l'équipe fanion sous les ordres de David Hubert, une défaite 0-3 contre le Club de Bruges il y a un an.

Lire aussi… LIVE : Anderlecht, pris à froid, est à la peine (1-0)›