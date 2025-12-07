Où était-il passé ? Après des mois dans l'ombre, il refait surface avec l'équipe réserve d'Anderlecht

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Mais qui voilà ? Majeed Ashimeru a rejoué une demi-heure dans le derby bruxellois avec les RSCA Futures, lui qui était écarté depuis des mois.

Majeed Ashimeru avait été écarté du noyau A l’été dernier, tout comme Thomas Foket, Mats Rits et Alexis Flips. Il ne s’entraînait plus qu’avec les RSCA Futures et n’a disputé aucun match officiel. C’était ses premières minutes de jeu de la saison contre le RWDM

C’est surprenant qu’il ait joué, parce qu'Anderlecht a plusieurs options au milieu de terrain. On ne sait pas pourquoi Jelle Coen a choisi Ashimeru.

Un moyen de mettre Ashimeru en vente ?

Le timing surprend. Certains joueurs pourraient bientôt partir pour la Coupe d’Afrique et réduire les choix au milieu. Pourtant, Besnik Hasi avait assez d’options dans le noyau A sans Ashimeru.

On se demande si c’était un choix sportif ou pas. Anderlecht pourrait vouloir donner du temps de jeu à Ashimeru pour préparer son transfert en janvier.

Après des mois d’absence, Ashimeru a rejoué d’un coup dans un derby important. On verra si c’était exceptionnel ou s’il jouera plus régulièrement.