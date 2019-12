Manuel Pellegrini prend la porte à West Ham !

West Ham United vivait une série noire à domicile et on se demandait combien de temps avait Manuel Pellegrini devant lui avant que la direction des Hammers ne sévisse. La réponse est tombée, cinglante : c'est fini pour le Chilien.

Arrivé en mai 2018, Pellegrini, avec son CV long comme le bras, devait aider West Ham à retrouver les sommets promis par un stade flambant neuf et des transferts exorbitants. Plutôt que les sommets, le club londonien fréquente les tréfonds cette saison : West Ham est 17e de Premier League, un tout petit point juste au-dessus de la zone de relégation, et restait notamment sur 5 défaites consécutives à domicile.

West Ham United can confirm that Manuel Pellegrini has left the Club with immediate effect.