Pas de Ballon d'Or, mais C.Ronaldo bat Messi & co pour une autre récompense

Ce dimanche, les Globe Soccer Awards ont été décernés à Dubaï. Ces prix sont décidés par l'association européenne des agents et l'ECA, l'association des clubs européens. Et pour la sixième fois en neuf années d'existence, le trophée du meilleur joueur a été remis à Cristiano Ronaldo. Le Portugais de la Juventus le remporte même pour la quatrième fois de suite. Leo Messi était le dernier vainqueur différent.

Son compatriote Joao Felix (Benfica / Atlético Madrid) a lui reçu le prix de la révélation de l'année, alors qu'Alisson Becker, le portier de LIverpool, a reçu le prix du meilleur gardien. Son coach Jurgen Klopp est reparti avec le trophée de sa catégorie, alors que Liverpool a remporté le prix de l'équipe de l'année. L'agent portugais Jorge Mendes a reçu une fois de plus le prix d'agent de l'année.

🏆🇵🇹 CRISTIANO RONALDO crowned BEST MEN'S PLAYER OF THE YEAR at the 2019 Dubai Globe Soccer Awards@Cristiano #cristiano #juventus #cr7 #portugal @selecaoportugal @juventusfc @DubaiSC pic.twitter.com/LLMHmLyWYN