Un Chelsea renversant à l'Emirates s'offre un nouveau derby de Londres

Les Blues avaient déçu contre Southampton après leur belle victoire à Tottenham. C'est chez l'autre grand rival, Arsenal, qu'une réaction était attendue.

Pour ce choc, Mikel Arteta avait idéalement préparé son équipe. Les Gunners avaient bien plus d'envie et étaient les maîtres sur la pelouse. Ils prenaient rapidement l'avantage via un corner. Chambers s'imposait, la balle se dirigeait idéalement pour Aubameyang qui concluait du front.

Chelsea était la tête sous l'eau, Frank Lampard décidait dès la demi-heure de réorganiser son équipe en passant à une défense à quatre pour renforcer l'entrejeu. Emerson quittait la pelouse au profit de Jorginho. Les Blues enchaînaient les cartons, mais le second but des locaux ne tombait.

Chelsea parvenait à se montrer plus présent, même l'équipe la plus dominante, mais ça restait insuffisant. Lampard se décidait même à lancer un petit nouveau Tariq Lamptey, à la place d'un Tomori en difficulté. Les pensionnaires de Stamford Bridge ont finalement dû attendre la 83e minute et une sortie totalement manquée du gardien Leno pour égaliser. Jorginho était au bon endroit pour pousser au fond.

La rencontre était bien en train de basculer et Tammy Abraham assommait totalement les Gunners quelques minutes plus tard. Willian le servait, le jeune attaquant se jouait de Mustafi avant de tromper Leno pour un succès bien important.

Au classement, Chelsea, 4e, remet Man U à quatre unites et Tottenham à cinq. Arsenal termine l'année à la 12e place, avant d'affronter les Red Devils le 1er janvier.