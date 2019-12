🎥 Quand un enfant, en larmes, supplie le buteur de son club favori de rester

Le frÚre jumeau de l'ailier de Naples s'en est allé comme une légende et sur une scÚne inoubliable.

Ce week-end, Juanmi Callejón, frère jumeau de José, disputait son dernier match avec Bolivar (D1 bolivienne). L'Espagnol compte s'en aller pour « des raisons personnelles ». Le buteur de 32 ans a ainsi déchiré le coeur de ses fans, après ses 36 buts lors de la dernière saison. Un jeune était particulièrement touché et l'a fait ressentir au joueur.

Le gamin est tombé sur Callejon, mais sans réussir à le faire changer d'avis. L'ancien attaquant de Majorque a évidemment été touché et lui a offert son maillot avant de quitter Bolivar, six ans plus tard.