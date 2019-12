Un joueur de Liverpool veut devenir une légende du club

Considéré comme l'un des meilleurs à son poste en Premier League, l'international anglais a vu sa cote grimper en flèche depuis plusieurs mois.

Trent Alexander-Arnold monte en puissance sous les ordres de Jürgen Klopp. Le back droit âgé de 21 ans est devenu rapidement un titulaire indiscutable chez les Reds et attise les convoitises. Néanmoins, le défenseur veut tout gagner et ainsi devenir une légende du club. Pour cela, le joueur arrivé à Liverpool en 2004 admet qu’il ne quittera jamais les Reds.

"J’ai toujours voulu être une légende de club. Gagner des titres, jouer autant de matchs que possible, gagner des matchs, devenir capitaine", a expliqué l'international anglais dans les colonnes du journal The Independent. "Je ne peux pas devenir une légende si je quitte Liverpool pour jouer ailleurs. Donc, je me concentre sur le succès du club."