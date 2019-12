Premier League : Liverpool a réalisé une année 2019 presque parfaite

Liverpool aura remporté trois trophées en 2019 avec la Ligue des Champions, la Supercoupe d’Europe et la Coupe du monde des Clubs. Pourtant vice-champion la saison dernière, Liverpool dispose de statistiques impressionnantes en Premier League.

En effet, les troupes de Jürgen Klopp ont glané 98 points sur 111 possibles. Sur ces 37 rencontres, les Reds ont perdu un seul match, contre Manchester City et ont obtenu cinq matchs nuls. Ils ont obtenu un ratio de 2.65 points par match, le second plus haut total sur une année dans la compétition. Seul Chelsea en 2005 avec 2.66 points par match a fait mieux.

