Les interdictions de stade se poursuivent en Angleterre

Ce jeudi, un jour seulement après le match entre Brighton et Chelsea, les stadiers et la Police britanniques ont déjà identifié et sanctionné trois supporters présents dans le stade.

Il n'est plus une journée en Premier League sans que l'on prenne connaissance de nouvelles interdictions de stade. Ce jeudi, la BBC en rapporte trois nouvelles. Un supporter de Brighton a été arrêté pour avoir commis des actes racistes. Deux autres personnes (une de Brighton et une de Chelsea) seront interdites de stade pour avoir proféré des insultes homophobes. Les autorités anglaises concernées évoquent une potentielle interdiction de stade à vie. La Police réclame également d'autres sanctions, en dehors des stades.