Lyon et Denayer s'éclatent en Coupe de France

Pas de suspense dans le dernier match du jour en Coupe de France.

Il y avait deux divisions d'écart entre l'Olympique Lyonnais et Bourg-Peronnas, duel des 32es de finale de la Coupe de France, le petit poucet n'a pas pu créer la sensation: Moussa Dembélé avait placé Lyon sur la bonne voix, en première période, grâce à un doublé, ses coéquipiers lui ont emboîté le pas après le repos.

Martin Terrier, Maxwel Cornet, Maxence Caqueret, Houssem Aouar et Rayan Cherki ont complété un festival auquel a participé Jason Denayer, titulaire (7-0). Lyon rejoint Monaco, Nantes et Bordeaux, notamment, parmi les écuries de Ligue 1 qui ont tenu leur rang, Marseille, Lille et le PSG, entre autres, joueront dimanche.