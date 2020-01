Un attaquant eupenois bientôt parti: il n'a pas souhaité prendre part au stage hivernal

L'histoire n'aura pas duré six mois entre le Vénézuélien et l'Alliance.

La fin de l’aventure commune entre l’AS Eupen et Adalberto Penaranda est toute proche. L’attaquant vénézuélien ne fait pas partie du groupe eupenois qui a pris la direction du Qatar ce lundi, pour une semaine de préparation hivernale.

Six matchs, pas de but

"Il renonce à sa participation au stage du club", précise le communiqué de l’AS Eupen qui confirme également être en négociation avec Watford pour mettre fin au contrat de prêt d’Adalberto Penaranda, qui aurait dû finir la saison avec les Pandas.

Recruté par Watford en 2016, le jeune attaquant (22 ans) avait goûté à la Liga et la Serie A avant de rejoindre la Belgique, mais ces aventures-là n’avaient pas été plus fructueuses que la demi-saison qu’il vient de passer à Eupen. Avec les Pandas, il n’a participé qu’à six rencontres, sans trouver le chemin des filets...