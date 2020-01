Renaud Emond: "Ca me fait mal quand j'entends ça"

Arrivé en stage à Marbella, Renaud Emond s'est confié à la presse et même s'il semble s'être habitué, il admet que les critiques le touchent.

Absent en fin d'année, Renaud Emond a assisté de loin au mois de décembre catastrophique du Standard et il a certainement manqué à ses coéquipiers sur la pelouse. "Peut-être que quand je ne joue pas, les gens prennent conscience que je fais du bon travail quand je suis là. Que je me mets au service de l'équipe, que je crée de l'espace pour mes coéquipiers et que je participe au travail défensif", insiste-t-il dans un entretien accordé au Laatste Nieuws.

Dribbler dix joueurs avant de marquer? Ce n'est pas ce qu'on attend d'un numéro neuf.

Car, depuis son arrivée au Standard, Renaud Emond n'a pas l'impression de faire l'unanimité. Et ça le touche. "Ça me fait mal quand j'entends que le Standard n'a pas de buteur", confirme le Gaumais. "J'ai marqué 37 fois et donné une dizaine d'assists en deux ans... (...) Mais c'est l'histoire de ma vie et je relativise."

Et Renaud Emond a, aussi, appris à se faire une raison. "De quoi parlent les critiques? De mon profil, de mon style de jeu. Je ne suis pas le genre de joueur qui va dribbler dix adversaires avant de marquer. Mais bon, je ne vois pas non plus Cavani ou Lewandowski faire ça... Ce n'est pas ce qu'on attend d'un numéro 9."