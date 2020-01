Adama Traoré s'est confié à un équipier : "J'ai reçu des offres d'équipes de football américain"

L'Hispano-malien évolue actuellement en Premier League avec les Wolves. Ses qualités techniques, sa vitesse et sa puissance physique impressionnante ont attiré les plus grands clubs... et pas seulement de football.

Souvent cité au Real Madrid, le joueur formé au Barca aurait pu choisir un autre sport, comme il a confié à un équipier par le passé. Romain Saïss est revenu sur cette conversation qu'il a eu avec Adama Traoré, pour le média français RMC : " Je le vois tous les jours, parce qu’on est en salle de gym, avant ou après l’entraînement. Il cache peut-être une salle à la maison, mais au centre d’entraînement, en tout cas, il ne pousse jamais de la fonte, que ce soit au développé-couché ou de la presse. Il est massif et pourtant très rapide. Je me souviens lui avoir dit : "tu cours comme un joueur de football américain." Et il m’a répondu qu’à l’époque où il jouait à Barcelone, des équipes de NFL l’avaient sollicité pour venir s’essayer au football américain, tellement il était explosif. Il y a des gens qui disent que ce n’est pas possible, qu’il ne peut pas jouer au football". Depuis, Traoré fait le bonheur de Wolverhampton. Il a déjà inscrit 4 buts et donné 4 assists cette saison. Au-delà des statistiques, l'ailier droit pèse sur les défenses adverses et amène souvent le danger.