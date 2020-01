Coupe de la Ligue : Reims et Foket arrachent le premier ticket pour les demi-finales

En attendant Lyon - Brest, Lille - Amiens et PSG - Saint-Etienne, la première rencontre des quarts de finale de la Coupe de la Ligue opposait Reims à Strasbourg.

Reims et Thomas Foket (titulaire) accueillaient le tenant du titre Strasbourg. Adepte de la rotation des gardiens, le coach du Racing Thierry Laurey titularisait Kamara entre les perches et laissait Matz Sels (titulaire en championnat) sur le banc.

Après une première période pauvre en occasions mais dominée par les visiteurs, il fallait finalement attendre la toute fin de rencontre pour assister à la plus grosse occasion de la rencontre (poteau d'Alexander Djiku à la 89e).

Dans une compétion dépourvue de prolongation, la séance des tirs au but voyait Donis (Reims) manquer le premier tir avant que la frappe de Belgarde ne termine sur le poteau. Rajkovic sauvait finalement les meubles en repoussant le tir de Corgnet. Reims l’emporte 4 -2 aux tirs au but et file en demi-finale. Le tenant du titre est éliminé.