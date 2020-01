Eden Hazard revient sur ses années Blues: "Chelsea m'a permis d'être ce que je suis"

Six mois après son départ de Londres, Eden Hazard ne conserve que des bons souvenirs de son passage à Stamford Bridge.

Le Diable Rouge aurait pourtant pu ne jamais débarquer en Angleterre, comme il le confie dans un long entretien accordé à Sport/Foot Magazine. "Quand j’étais à Lille, il y avait la possibilité d’aller au Real. Mais je voulais d’abord goûter à l’Angleterre et c’était plus facile d’y aller d’abord."

Et il a bien fait, car il a explosé outre-Manche. « Je ne suis plus le même joueur », confirme le capitaine des Diables Rouges quand on lui demande ce qu’il retient de ses années passées à Chelsea. "J’ai passé six années et demie top. La troisième année avec Mourinho a été plus difficile, il y a eu des mauvais matchs, mais les saisons ont toujours été bonnes, avec de la constance", insiste-t-il.

Et ce sont ces performances anglaises qui ont permis à Eden Hazard de réaliser son rêve en signant au Real. "Je suis parti comme l’un des meilleurs joueurs, car reconnu comme tel par les autres. C’est ma fierté. Chelsea m’a permis d’être ce que je suis."