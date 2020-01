Kevin De Bruyne et Manchester City face au premier gros test de 2020

Manchester City se déplace ce soir à Old Trafford avec un objectif : confirmer une meilleure forme qu'en 2020, tout en se rapprochant d'un titre dans une saison qui s'annonce compliquée.

Pep Guardiola sans trophée au terme de la saison ? Ce n'est arrivé ... qu'une seule fois depuis 2009 (!) : en 2017, lors de la première saison du Catalan à Manchester City. Autant dire qu'El Filosofo n'est pas habitué à perdre et qu'avoir déjà à peu près fait une croix sur la Premier League doit lui faire très mal.

Qualifié sans encombres pour le prochain tour de FA Cup et pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, Guardiola va devoir reporter son attention sur ces compétitions mais également sur la "petite" Coupe, la Coupe de la Ligue anglaise. Petite ? Pas quand la demi-finale est un derby de Manchester ...

Laver l'affront

Ce soir, Manchester City se déplace donc à Old Trafford avec en tête une gifle qui, psychologiquement, a fait très mal aux Citizens dans la course au titre : difficile d'imaginer, la saison passée, un ManU malade (ce que les Red Devils restent) venir l'emporter à l'Etihad Stadium (1-2). Hasard du calendrier, c'est arrivé il y a un mois précisément, le 7 décembre 2019.

Depuis, Manchester City a réussi un autre test, face à Arsenal, mais en a encore manqué un sur la pelouse de Wolverhampton (3-2). Depuis, Liverpool n'a pas encaissé un seul but en Premier League - une statistique qui souligne encore un peu plus le fossé actuel entre les deux rivaux, au coude-à-coude la saison passée.

Ce nouveau derby mancunien est donc une occasion en or pour les Skyblue, qui ont lancé 2020 par une victoire face à Everton et une qualification facile en FA Cup face à Port Vale : prouver que ce qui s'est passé il y a un mois était un "accident de parcours" et pas le signe d'une inéluctable descente aux enfers à venir pour la seconde moitié de saison. Le match retour aura lieu fin janvier (29/01), mais Kevin De Bruyne et ses équipiers jouent déjà gros ce soir ...