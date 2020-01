Neymar dévoile son 5-a-side avec un Diable rouge et un champion du monde

Le compte Twitter ESPN FC a révélé le 5-a-side de Neymar. L'attaquant du PSG n'a pas choisi de vrai gardien et a préféré opté pour une cinq de base très offensif.

On y retrouve ses deux anciens coéquipiers de Barcelone, Lionel Messi et Luis Suarez. Il a également choisi son équipier du PSG, Kylian Mbappé.

Pour compléter son cinq de rêve, Neymar a choisi Paul Pogba, champion du monde avec la France, et... Eden Hazard.

Neymar picked his dream current and retired five-a-side teams 👀



