Samatta fixe ses priorités pour un départ, et écarte les destinations lucratives

Un départ oui, mais pas dans n'importe quelle condition pour Ally Samatta.

Ally Samatta avait décidé de rester à Genk et notamment dans le but de découvrir la Ligue des Champions. Devenu le premier joueur tanzanien actif (et buteur) sur une pelouse de C1, l'attaquant du Racing Genk espère désormais franchir un cap à l'étranger.

Bundesliga, Serie A... Premier League!

Mais pas question pour le Tanzanien de se laisser distraire par les sirènes financières du Moyen Orient. D'après HLN, il a d'ailleurs refusé des destinations exotiques et lucratives pour maintenir intact son rêve de jouer en Premier League.

Et Ally Samatta peut encore compter sur l'intérêt des grands championnats européens: l'Eintracht Francfort et la Lazio de Rome tiennent le Tanzanien à l'oeil, mais aussi trois clubs de Premier League: Norwich, Brighton et Crystal Palace sont également sur le coup. Le rêve anglais du meilleur buteur du dernier championnat de Belgique pourrait donc rapidement devenir réalité...