Un talent d'Anderlecht, peu utilisé, en route vers la Serie A ?

Le RSCA va tenter de trouver une solution pour ses excédentaires, mais également pour les jeunes joueurs n'ayant que trop peu de temps de jeu cette saison. C'est le cas de Thierry Lutonda.

Le talent de Thierry Lutonda (19 ans) est incontestable, mais le jeune latéral n'a pas obtenu sa chance cette saison en Jupiler Pro League : après avoir participé à la préparation et montré de belles choses, il n'a pas convaincu Vincent Kompany et Frank Vercauteren, n'obtenant que 8 minutes de jeu lors du tout premier match de la saison face au KV Ostende.

Trop offensif pour un back, mais soumis à une trop forte concurrence un cran plus haut, Lutonda va donc probablement devoir quitter Anderlecht pour s'épanouir et peut déjà partir cet hiver. Or, d'après le célèbre journaliste italien Gianluca Di Marzio (qui travaille pour Skysports), c'est vers la Serie A que le jeune talent se dirige : Michael Verschueren serait en discussions avec l'Atalanta Bergame. Le directeur sportif du RSCA serait à Milan pour discuter avec le club de Timothy Castagne, qu'on sait également intéressé par Elias Cobbaut ...