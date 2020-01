Un flop au Real? "C'est l'avenir", répond Zidane

Il n'a pas encore eu réellement l'occasion de se mettre en évidence avec les Merengue, mais Zinedine Zidane ne doute pas: son heure viendra.

À distance de l'arrivée d'Eden Hazard, c'était l'autre transfert phare du mercato estival du Real Madrid. Brillant à Francfort la saison dernière, Luka Jovic avait gagné son ticket pour la Maison Blanche, qui a dépensé 60 millions d'euros pour s'attacher ses services.

Il marquera de nombreux buts.

À 22 ans, l'attaquant serbe n'a pourtant pas encore connu la gloire dans la capitale espagnole. 15 apparitions, 432 minutes de jeu et un petit but: Luka Jovic espérait sans doute mieux pour ses six premiers mois avec le Real.

Mais Zinedine Zidane n'est pas inquiet. "C'est l'avenir", insiste le coach des Merengue. "Il a changé de pays et il apprend. Il travaille très bien et il marquera de nombreux buts", ajoute Zizou. Dès ce mercredi? En l'absence de Karim Benzema, de Gareth Bale et d'Eden Hazard, le Serbe pourrait recevoir une nouvelle chance de démontrer ses qualités, contre Valence, en demi-finale de la Supercoupe d'Espagne.