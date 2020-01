Sébastien Pocognoli, un cinquième ex-Diable Rouge en D1B

Comme Sébastien Pocognoli qui vient de signer à l'Union et comme Igor De Camargo la saison dernière avec Malines, quatre autres anciens Diables Rouges évoluent en Proximus League, cette saison.

Sébastien Pocognoli

Passé par le Standard, mais aussi les Pays-Bas (AZ) et l'Angleterre (Brighton, WBA), Sébastien Pocognoli, qui ne jouait plus en bord de Meuse, a donc opté pour un nouveau défi dans la capitale. Un renfort de choix pour l'Union Saint-Gilloise, qui espère lutter pour la montée en Pro League jusqu'à la fin de la saison.

Bien avant de revenir au Standard (en 2016) le Liégeois avait collecté 13 caps chez les Diables Rouges et avait également fait partie de l'épopée olympique des Diablotins, à Pékin, en 2008.

Autre ancien Rouche et autre joueur arrivé cette saison en D1B, Jelle Van Damme avait quitté l'Antwerp, pour rejoindre Lokeren, où son aventure ne se passe pas aussi bien que prévu, puisque Lokeren joue pour assurer son maintien plus que pour récupérer sa place en Pro League.

Chez les Diables Rouges, Jelle Van Damme, c'est 32 caps, collectionnées entre mars 2003 et octobre 2014.

Les trois autres n'ont pas connu une carrière aussi longue avec l'équipe nationale que Pocognoli et Van Damme. Mais Derrick Tshimanga (OHL), Killian Overmeire (Lokeren) et David Hubert (OHL) ont tous les trois aussi connu l'honneur du maillot des Diables Rouges. A deux reprises pour l'ancien Hurlu et une seule fois pour les deux autres.