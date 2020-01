Le gouvernement britannique s'en prend aux sites de paris sportifs

Les "bookmakers" et le football sont de plus en plus fortement liés. En Belgique et en Angleterre particulièrement, où quasiment toutes les équipes ont un sponsor d'entreprises de paris sur leur maillot.

Ces bookmakers diffusent également les rencontres de Premier League sur leur site. De telle sorte que les parieurs ayant un compte peuvent regarder gratuitement tous les matchs qu'ils désirent. Le gouvernement britannique veut s'en prendre - faiblement - à cette mainmise des jeux du hasard. Il a été demandé que le site "Bet 365" ne puisse plus diffuser les matchs de FA Cup sur son site internet, annonçait ce mercredi la BBC. Les bookmakers ont de plus en plus d'influence sur la Premier League et les clubs anglais. The Guardian publiait récemment une étude à ce sujet : expliquant leur influence sur le sponsoring, la publicité, les maillots, l'organisation des places VIP, et même du programme de certains matchs.