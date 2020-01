Sir Alex Ferguson abattu, après "la pire première mi-temps de Manchester United"

La légende de Manchester United était dépitée après la première mi-temps réalisée par son club de coeur, mardi soir face à Manchester City.

Selon The Mirror, l'Ecossais voulait échapper au moindre regard et contact social. Après les 45 premières minutes, il est allé s'enfermer dans son bureau. Et s'est servi un grand verre de vin rouge. Le score affichait 0-3 à la mi-temps.

Outre l'humiliation subie lors d'un derby, la Coupe de la Ligue aurait pu permettre à Man U de remporter un trophée cette saison. Or, avec un score de 1-3 à remonter, on voit mal les Mancuniens se hisser en finale. Cela confirme la passation de pouvoir observée dans la ville, depuis que Sir Alex n'est plus l'entraîneur de United.

Ole Gunnar Solskjaer a lui-même reconnu que le spectacle offert par ses joueurs fut désolant : "Entre leur premier goal et la première mi-temps, on n'a jamais si mal joué. On a baissé les bras et pris mauvaises décisions sur mauvaises décisions", pouvait-on lire dans le journal britannique.