Henry face à l'Union Saint-Gilloise : "Leur paire centrale est très solide"

Thomas Henry et OHL se déplacent au Parc Duden ce samedi soir. L'attaquant espère briller, comme souvent cette saison ...

Thomas Henry (25 ans) compte déjà 10 buts cette saison et s'est imposé comme l'un des meilleurs attaquants de D1B. Le défenseur Edisson Jordanov nous l'affirmait : Henry est l'adversaire "le plus fort" qu'il ait affronté. "Il a dit ça ? (sourire) Je le trouve très bon aussi, un arrière droit très offensif. Mais on ne se retrouve pas trop dans la même zone de terrain".

Et toi, Thomas, les défenseurs les plus solides que tu aies pu croiser ?

La paire de défenseurs centraux de Virton, justement, Prempeh-Angiuilli, est très difficile à manier. C'est toujours un très beau combat quand on s'affronte. Mais la paire de l'Union Saint-Gilloise est aussi très complémentaire ...

La JPL est ton objectif. Quel est ton avis sur le niveau du championnat ?

Je regarde souvent la Pro League à la télé. Bruges est clairement le meilleur club du pays en ce moment, mais le Standard, l'Antwerp, La Gantoise, c'est solide aussi ... Il y a énormément de bons joueurs dans le top 6 et même plus bas comme à Anderlecht : Kompany, Nasri Chadli ... Je suis sûr que ça va exploser à un moment pour eux.

Je suis franchement impressionné par le niveau de la JPL parce qu'on voit également beaucoup de départs vers la Premier League. C'est un très haut niveau et je me régale à regarder ce championnat.

Thierry Henry, mon attaquant préféré ... parce qu'on a le même nom de famille

Tu as évolué au FC Nantes, en Ligue 1, lors de la saison 2015-2016. Qu'est-ce qu'il te manquait pour y percer ?

Il faut savoir que j'ai entamé le football très tard, à l'âge de 15 ans, à l'échelon le plus bas du foot français : en District 3. Je n'avais pas d'expérience quand j'ai signé à Nantes, à l'âge de 20 ans. C'était mon premier club professionnel, un club avec d'énormes infrastructures, des super joueurs. À l'époque, je n'étais pas encore l'attaquant je suis aujourd'hui, je ne jouais pas au même poste. Manque d'expérience, concurrence - bref, je n'étais pas prêt.

Mais aujourd'hui, tu le serais ?

Oui, actuellement, avec mon expérience en Belgique, je serais prêt pour un tel défi.

Quel est ton championnat de prédilection ?

Je n'ai pas forcément un pays préféré en tête, mais la Premier League reste le meilleur championnat du monde. Et Thierry Henry a toujours été mon attaquant préféré, vu qu'on a ... le même nom de famille (sourire). Quand on est petit, forcément, on se crée cette petite image ... J'ai grandi avec Henry comme idole. J'aimais la paire Trezeguet-Henry en Équipe de France, mais Henry époque Arsenal, c'est le joueur qui m'a fait le plus rêver étant gamin.

Cela dit, je regarde tous les championnats : j'apprécie la culture tactique de l'Italie, la possession de balle et le jeu proposé en Espagne, le côté box-to-box et les frappes allemandes en Bundesliga ... Je n'ai pas de championnat préféré, j'espère juste jouer un jour dans l'un des plus grands. Mais allez, si je devais en choisir un - je dirais la PL, le meilleur au monde.