Stefano Okaka rugit, l'Udinese respire

Début d'année parfait pour l'Udinese qui peut désormais voir venir.

Encore en danger en fin d'année 2019, l'Udinese a fait le travail cette semaine. Les hommes de Julio Velazquez ont enchaîné, en début d'après-midi, leur seconde victoire de l'année grâce, notamment, à un but de Stefano Okaka.

Dix points d'avance

L'ancien Mauve, remplacé en fin de rencontre par Lukasz Teodorczyk, a inscrit son quatrième but de la saison en Serie A en première période, et c'est Seko Fofana qui a fait le travail en seconde période avec deux assists pour Ken Sema et Rodrigo De Paul.

L'Udinese efface Sassuolo (3-0) et pointe désormais à la neuvième place du classement de Serie A avec 24 unités, soit 10 de plus que le Genoa, premier relégable. Sassuolo reste coincé au 14e rang, avec 19 points.