Ces joueurs de Pro League dont on attend plus en 2020

Le championnat de Belgique va reprendre ses droits et pour cette année nouvelle, certains joueurs ont probablement pris de bonnes résolutions : après une première moitié de saison mi-figue mi-raisin, ils voudront se montrer et prouver leurs qualités ...

Samir Nasri

Il était l'un des transferts les plus surprenants de l'été 2019, mais tout le monde était prévenu : Samir Nasri n'allait pas briller d'entrée de jeu. Loin d'être physiquement au top, il revenait à un niveau intéressant quand il s'est blessé, mais la saison du Français est pour l'instant une déception compte tenu des attentes liées à son nom.

Cet hiver, Nasri a réussi à convaincre Frank Vercauteren de l'emmener en stage - une première réussite, car on sait le T1 anderlechtois peu enclin à la clémence sur le plan du physique. Sera-t-il assez frais et assez percutant pour être le joueur dont Anderlecht a besoin en 2020 ?

Ianis Hagi

L'une des sensations de l'Euro U21 et l'un des plus grands espoirs du football roumain est arrivé comme une future star en Belgique : quand on est le fils de Gheorghe Hagi, il ne peut en être autrement. Mais l'adaptation au championnat belge, quand on débarque de Roumanie, peut être délicate - demandez à Nicolae Stanciu ou même à Denis Dragus - et Hagi, si talentueux soit-il, a peiné à convaincre Felice Mazzù.

Pourtant décisif régulièrement lors de ses montées au jeu, Ianis Hagi n'est pas encore parvenu à s'imposer parmi les vraies sensations de la Pro League, même sous Hannes Wolf. La fin de saison (et les PO1 ?) sera très importante pour le jeune prodige ...

Felipe Avenatti

Lui n'a pas l'excuse d'une adaptation nécessaire au championnat de Belgique : Felipe Avenatti faisait la pluie et le beau temps au KV Courtrai. Mais l'Uruguayen, avec un seul petit but sous les couleurs du Standard de Liège, n'a pas encore pleinement réussi à enflammer Sclessin, malgré ses qualités évidentes.

Le Standard manque d'efficacité cette saison et Avenatti, qui n'est pas un pur buteur, n'est pas là pour régler ce problème - mais l'animation offensive parfois hésitante ne l'a pas aidé à prendre confiance. Un stage positif des Rouches peut lui permettre de se lancer en 2020.

Michel Vlap

Vlap est-il lancé ? On l'a cru lorsque le Néerlandais, qui a coûté 8 millions, faut-il le rappeler, a inscrit un doublé très important contre le Racing Genk. Un match indigent, un de plus, sur la pelouse de l'Antwerp pour ponctuer 2019 et les doutes revenaient.

Les qualités, Michel Vlap - comme tous les joueurs de cette liste - les a ; mais le contexte difficile d'un Anderlecht malade et un système de jeu lui convenant peu, faisant la part belle à des ailiers rapides en reconversion (alors que l'ancien d'Heerenveen est d'une lenteur proverbiale), ne l'aide pas à peser sur le jeu. Dans un RSCA en confiance, il peut briller. Mais verra-t-on cela en 2020 ?

Manuel Benson

L'arrivée de Benson à l'Antwerp était déjà un aveu : l'ailier n'était pas vu comme une option à Genk, où arrivaient des concurrents comme Théo Bongonda. Mais alors que Manuel Benson avait ébloui à l'Excel Mouscron, il peine encore à se faire une place dans le onze de Laszlö Bölöni au Bosuil.

Avec aucun but (2 assists), quatre titularisations à peine en Pro League et même nombre d'absences de l'effectif, Manuel Benson va devoir remonter la pente en 2020 et prouver qu'il est capable, en tant que feu follet pas vraiment dans "l'ADN" de l'Antwerp, de redevenir le joueur qui a épaté la saison passée ...