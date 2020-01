L'AS Rome perd sa pépite pour de longs mois : rupture des ligaments !

Le jeune international italien Nicolò Zaniolo s'est rompu le ligament croisé du genou droit et manquera de longs mois de compétition.

Petite catastrophe pour l'AS Rome : la pépite italienne Nicolò Zaniolo (20 ans) est sorti sur civière à la 36e minute de la rencontre perdue contre la Juventus (2-1) et le verdict est très mauvais. Zaniolo souffre en effet d'une rupture du ligament antérieur du genou droit, ce qui signifie de longs mois d'absence et de revalidation.

Pour Zaniolo, qui ne devrait plus jouer cette saison, c'est plus que probablement l'Euro 2020 qui s'éloigne - le milieu offensif romain compte 5 sélections avec l'Italie pour 2 buts et fait partie de la jeune garde de la Squadra.