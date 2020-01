La gestion délicate du dossier Valverde par le Barca

Viré ce lundi soir par les dirigeants catalans, la presse espagnole raconte les circonstances du départ de Valverde.

Décrié par certains supporters pour le manque de fond de jeu et victime de la défaite en Super Coupe, Valverde était malgré tout soutenu par de nombreux joueurs et certains des plus grands coachs. Le Barca a décidé de ne pas attendre la fin de son contrat pour s'en débarrasser.

La radio espagnole Cadena est revenue sur la manière dont le Basque a été mis au courant de son licenciement. Il n'a par exemple jamais été mis au courant des contacts pris avec Xavi, ni qu'il était menacé. C'est par la presse que Valverde se tenait au courant. De même, il ne s'est entretenu avec son Président que lundi après-midi, quelques heures avant l'annonce officielle.

Il ne s'est pas fait remarquer négativement pour autant. Il a accepté les termes de la rupture du contrat et s'en est allé en... réalisant une balade à vélo. La radio espagnole estime même, qu'au vu de la situation, il n'était pas si mécontent d'écourter son séjour à Barcelone.