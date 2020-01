La revanche du PSG

Tenus en échec dimanche par de séduisants Monégasques, les Parisiens n'ont, cette fois, pas laissé de place aux doutes.

Le PSG et l'ASM se retrouvaient, à Louis II, quatre jours après leur premier affrontement de la saison. Et beaucoup moins de suspense, ce soir, que dimanche dernier. Après le prometteur match nul du Parc des Princes, les Principautaires ont dû courber l'échine.

Kylian Mbappé, double buteur, Neymar et Pablo Sarabia ont porté les Parisiens et le but de Bakayoko aura juste permis à Monaco de sauver l'honneur (1-4). Excellente opération pour le PSG, qui porte son avance à huit unités sur Marseille en tête du classement, l'AS Monaco pointe à la neuvième place, avec trois unités de retard sur le top 4.