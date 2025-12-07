Plusieurs boycotts ce dimanche en Pro League : les supporters visiteurs mécontents

Plusieurs boycotts ce dimanche en Pro League : les supporters visiteurs mécontents
Photo: © photonews

Les boycotts lors des déplacements de supporters se multiplient cette saison en Jupiler Pro League. Ce dimanche, les supporters de Charleroi feront l'impasse sur le déplacement à Malines, et ceux d'Anderlecht à Westerlo.

Ce samedi, plusieurs groupes d'ultras ont fait savoir qu'ils boycotteraient des déplacements durant cette 17e journée de championnat. Tout d'abord, du côté du KV Malines, on ne verra pas les supporters du Sporting Charleroi : les Storm Ultras ont annoncé qu'en signe de protestation contre les conditions que veut leur imposer le club malinois, ils ne se rendraient pas à l'AFAS Stadion. 

"C'est avec beaucoup de tristesse que nous avons pris la décision de ne pas nous rendre à Malines ce dimanche", lit-on dans le communiqué des Storm ultras. "Les joueurs sont prévenus et au courant que ce n'est pas dirigé contre eux, idem pour la direction du RCSC".

Les ultras carolos constatent en effet "une dégradation majeure des conditions de réception des fans" à Malines, dénonçant des "comportements policiers qui posent question", une "vision criminalisante des supporters" ou encore un règlement d'ordre intérieur "abusif".

Lisez l'intégralité du communiqué des Storm Ultras plus bas. 

Lire aussi… De futur du club à remplaçant : Yari Verschaeren veut réagirDe leur côté, malgré la superbe série du RSC Anderlecht, les supporters des Mauve & Blanc ont également décidé de ne pas se rendre en Campine ce dimanche. En cause, le parcage visiteurs réduit à une dimension "déraisonnable" (459 tickets seulement). 

