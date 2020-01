Le Standard veut se relancer à Malines: "Assurer cette place en playoffs 1 le plus vite possible"

C'est le Standard qui ouvrira le programme de l'année 2020 en Pro League, avec un déplacement très important sur la pelouse du Kavé.

Le bilan "positif" du stage, les domaines dans lesquels le Standard devra être plus performant en deuxième partie de saison, ou encore le départ de Renaud Emond... De retour en Belgique, après une semaine de préparation sous le soleil de Marbella, Mbaye Leye s'est confié au micro de Standard TV.

Malines? Une équipe robuste et efficace

Et l'adjoint de Michel Preud'homme évoque aussi le duel très important, de vendredi, à Malines. "On va y aller pour gagner et faire le jeu", insiste le Sénégalais qui sait que Malines sera un adversaire particulièrement difficile à bouger.

"C'est une équipe très dure dans les duels, qui se bat sur tous les ballons", analyse Mbaye Leye. "Il faudra être bons, face à un bloc qui défend bien, mais une équipe capable de très bien jouer en reconversion." Et le Standard n'a pas le droit à l'erreur, après une fin d'année 2019 compliquée. "Il faut prendre les trois points à Malines pour essayer d'assurer notre place en playoffs 1 le plus vite possible", insiste Mbaye Leye.