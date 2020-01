Tottenham attire une jeune pépite de Benfica en prêt

Avec un mercato qui bat son plein, Tottenham a également décidé de se renforcer et attire sa première recrue hivernale. Gedson Fernandes arrive tout droit de Benfica sous la forme d'un prêt.

Le jeune Portugais de 21 ans arrive à Londres pour un an et demi avec une option d'achat à la clé. Si Tottenham devait lever cette option, le montant du transfert serait de 50 millions d'euros selon la presse britannique.

✍️ We are delighted to announce that we have reached agreement for the 18-month loan of Gedson Fernandes from Benfica with an option to make the transfer permanent.

#BemVindoGedson ⚪️ #COYS