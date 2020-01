Chelsea mise tout sur un de ses jeunes joueurs

Chelsea a décidé de mettre le paquet pour garder l'un de ses jeunes talents. En effet, Reece James a signé un contrat le liant aux Blues jusqu'en 2025.

Le jeune latéral droit a montré son potentiel depuis le début de la saison en grattant une place dans onze rencontres de Premier League.

Le jeune Anglais a même délivré deux passes décisives sur la saison.

